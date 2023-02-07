Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Всего изъяли 200 литров продукции из-за нарушений правил реализации и отсутствия соответствующих документов. По данным фактам возбудили два уголовных дела.
«Кроме того, изъяли более 500 тысяч пачек контрафактных сигарет», — прозвучало на совещании.
За это же время увеличилось количество зарегистрированных преступлений. При этом уменьшилось их количество, совершенных гражданами после употребления алкоголя.
Добавим, что в Ростовской области в 2022 году на 156% выросло число случаев дачи взяток. А в целом в регионе стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.