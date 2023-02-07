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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Более 200 литров незаконного алкоголя изъяли в Ростове-на-Дону в январе

7 февраля 2023, 11:56
Фото: 60.мвд.рф
Более 200 литров незаконного алкоголя изъяли в Ростове-на-Дону в январе
В Ростове-на-Дону в январе в ходе проверок изъяли крупную партию незаконного алкоголя, прозвучало на совещании в мэрии.

Всего изъяли 200 литров продукции из-за нарушений правил реализации и отсутствия соответствующих документов. По данным фактам возбудили два уголовных дела.

«Кроме того, изъяли более 500 тысяч пачек контрафактных сигарет», — прозвучало на совещании.

В Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления
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За это же время увеличилось количество зарегистрированных преступлений. При этом уменьшилось их количество, совершенных гражданами после употребления алкоголя. 

Добавим, что в Ростовской области в 2022 году на 156% выросло число случаев дачи взяток. А в целом в регионе стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.

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