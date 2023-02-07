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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Ростове-на-Дону оборвали фонари на улице Пушкинской

7 февраля 2023, 12:45
Фото: vk.com/etorostovnadоnu
В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской по неизвестной причине оказались оборваны фонари, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о фонарях, которые соединены проводом и тянутся над пешеходной зоной. Во вторник, 7 февраля, они оказались на земле.

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что виноваты вандалы.

«Это просто быдло. Извините, но по другому не скажешь», — заявили ростовчане.

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«Их нормально закрепили. Но хулиганы до них дотягиваются, сидя на плечах у других и обрывают», — сообщили горожане.

Другие предположили, что причиной мог быть сильный ветер, о котором предупреждали горожан. Официальной информации о произошедшем пока не поступало, она уточняется.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.

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