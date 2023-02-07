Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Речь идет о фонарях, которые соединены проводом и тянутся над пешеходной зоной. Во вторник, 7 февраля, они оказались на земле.
Некоторые пользователи в комментариях предположили, что виноваты вандалы.
«Это просто быдло. Извините, но по другому не скажешь», — заявили ростовчане.
«Их нормально закрепили. Но хулиганы до них дотягиваются, сидя на плечах у других и обрывают», — сообщили горожане.
Другие предположили, что причиной мог быть сильный ветер, о котором предупреждали горожан. Официальной информации о произошедшем пока не поступало, она уточняется.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.