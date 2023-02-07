Власти рассказали, что в текущем году в регионе собираются капитально отремонтировать более двух тысяч многоквартирных домов, а также около 5,2 тысяч систем внутри них. Из них в 428 домах отремонтируют кровлю, в 507 — фасады, в 528 — подвалы, а в 573 — фундамент.