Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Власти рассказали, что в текущем году в регионе собираются капитально отремонтировать более двух тысяч многоквартирных домов, а также около 5,2 тысяч систем внутри них. Из них в 428 домах отремонтируют кровлю, в 507 — фасады, в 528 — подвалы, а в 573 — фундамент.
Также, по словам замгубернатора Игоря Сорокина, на замену лифтов в многоквартирных домах собираются направить более 280 миллионов рублей.
В прошлом году в Ростовской области капитальный ремонт провели в более чем 1,1 тысячи МКД, стоимость работ достигла пяти миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростове около 880 домов попали в программу капремонта на 2023 год.