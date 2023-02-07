rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В Ростовской области планируют отремонтировать более двух тысяч домов в 2023 году

7 февраля 2023, 16:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области капитальный ремонт проведут в более чем двух тысячах многоквартирных домов, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти рассказали, что в текущем году в регионе собираются капитально отремонтировать более двух тысяч многоквартирных домов, а также около 5,2 тысяч систем внутри них. Из них в 428 домах отремонтируют кровлю, в 507 — фасады, в 528 — подвалы, а в 573 — фундамент.

В Ростове хотят узаконить капремонт многоэтажек за счет взносов жильцов других домов
Узнать подробнее

Также, по словам замгубернатора Игоря Сорокина, на замену лифтов в многоквартирных домах собираются направить более 280 миллионов рублей.

В прошлом году в Ростовской области капитальный ремонт провели в более чем 1,1 тысячи МКД, стоимость работ достигла пяти миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове около 880 домов попали в программу капремонта на 2023 год.

Читайте также:
Жильцам части аварийных домов в Ростовской области могут вернуть деньги за капремонтГлава городской администрации проинспектировал работы по капремонту школы и детсадаВ Ростовской области хотят убрать из очереди на капремонт дома с износом более 70%
#Надежда Пустяк#Капремонт#Ремонт домов#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область
Подпишитесь
Многоэтажки в Ростове-на-Дону остались без тепла в мороз -5 градусов днем 7 февраля
Сегодня, 11:57
Власти в Ростове-на-Дону сообщили о ходе решения проблем с дорогами
Сегодня, 05:27
Квартирами в Ростове обеспечат водителей автобусов из Мариуполя
Сегодня, 11:52
Власти района Ростова обманули горожан с благоустройством пешеходной улицы Сержантова
Сегодня, 09:32
Прикрыть рты призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области
Сегодня, 11:01
Требовал 100 рублей: члена «парковочной мафии» задержали на рынке Темерник в Ростове
Сегодня, 10:30