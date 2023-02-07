Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Напомним, что с этого года региональные льготники смогут выбрать — ежемесячную компенсацию или бесплатный проезд. Однако льготные проездные начнут действовать с 1 мая.
Дело в том, что требуется время для отладки системы учета пассажиров. Бесплатно можно будет проехать только при помощи специальных проездных карт и электронных проездных билетов.
«Чтобы их получить, необходимо до 20 февраля обратиться с заявлением в МФЦ или местные органы соцзащиты. Пожалуйста, не пропустите установленные сроки», — обратился к подписчикам глава региона.
Читайте расширенный материал о том, кто имеет право на бесплатный проезд в 2023 году в Ростовской области.