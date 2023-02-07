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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Ростовской области рассказали, каких льготников лишат бесплатного проезда с 1 мая

7 февраля 2023, 14:09
Фото: David Baldi/CC0/wiki
В Ростовской области рассказали, каких льготников лишат бесплатного проезда с 1 мая
В Ростовской области не смогут воспользоваться бесплатным проездом льготники, которые до 20 февраля не успеют подать заявление, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

Напомним, что с этого года региональные льготники смогут выбрать — ежемесячную компенсацию или бесплатный проезд. Однако льготные проездные начнут действовать с 1 мая.

Дело в том, что требуется время для отладки системы учета пассажиров. Бесплатно можно будет проехать только при помощи специальных проездных карт и электронных проездных билетов.

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«Чтобы их получить, необходимо до 20 февраля обратиться с заявлением в МФЦ или местные органы соцзащиты. Пожалуйста, не пропустите установленные сроки», — обратился к подписчикам глава региона.

Читайте расширенный материал о том, кто имеет право на бесплатный проезд в 2023 году в Ростовской области.

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