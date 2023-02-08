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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:24

В Ростовской области пропал лидер скандально известной запрещенной организации

8 февраля 2023, 12:22
Фото: vk.com/lizaalert_rostov
В Ростовской области пропал лидер скандально известной запрещенной организации
В Волгодонске Ростовской области разыскивают 59-летнего Анатолия Серкова, сообщили в волонтерском движении «ЛизаАлерт».

В Ростове при загадочных обстоятельства пропал 59-летний Алексей Серков, лидер запрещенной на территории РФ, признанной экстремисткой организации «Граждане СССР». В последний раз мужчину видели 19 декабря прошлого года. Родственники Серкова пытались разыскать его самостоятельно, однако у них ничего не вышло. Позже к поискам мужчины подключили волонтеры и полиция.

Сообщается, что в день пропажи мужчина был одет в синюю куртку и джинсы, черные сапоги и такого же цвета кепку. Рост пропавшего — 176 сантиметров, он худощавого телосложения, седой, цвет его глаз — серый.

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Организация, лидером которой является Серков, запрещена в России. Сам мужчина имел большую известность в родном Волгодонске. Его часто видели разъезжающим на велосипеде с красным флагом. Также он становился фигурантом уголовного дела и проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области и других регионах юга России ищут бойца Георгия с позывным Африн, который пропал в начале лета прошлого года в зоне СВО.

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#Алина Заярная#Новости
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