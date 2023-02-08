В Ростове при загадочных обстоятельства пропал 59-летний Алексей Серков, лидер запрещенной на территории РФ, признанной экстремисткой организации «Граждане СССР». В последний раз мужчину видели 19 декабря прошлого года. Родственники Серкова пытались разыскать его самостоятельно, однако у них ничего не вышло. Позже к поискам мужчины подключили волонтеры и полиция.