Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Ростове при загадочных обстоятельства пропал 59-летний Алексей Серков, лидер запрещенной на территории РФ, признанной экстремисткой организации «Граждане СССР». В последний раз мужчину видели 19 декабря прошлого года. Родственники Серкова пытались разыскать его самостоятельно, однако у них ничего не вышло. Позже к поискам мужчины подключили волонтеры и полиция.
Сообщается, что в день пропажи мужчина был одет в синюю куртку и джинсы, черные сапоги и такого же цвета кепку. Рост пропавшего — 176 сантиметров, он худощавого телосложения, седой, цвет его глаз — серый.
Организация, лидером которой является Серков, запрещена в России. Сам мужчина имел большую известность в родном Волгодонске. Его часто видели разъезжающим на велосипеде с красным флагом. Также он становился фигурантом уголовного дела и проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области и других регионах юга России ищут бойца Георгия с позывным Африн, который пропал в начале лета прошлого года в зоне СВО.