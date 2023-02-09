rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Герман Вишневский 8 февраля заявил о попытке рейдерского захвата в Ростовводоканале

9 февраля 2023, 05:19
Фото: 1mi
Гендиректор компании «Евразийский» Герман Вишневский заявил об очередной попытке рейдерского захвата «Ростовводоканала», пишут СМИ.

Он сообщил «Ъ-Юг», что ему якобы угрожают тюрьмой, если он не введет новых людей в органы управления компанией. По его словам, эти люди хотят получить корпоративный контроль над предприятием.

«Вишневский рассказал, что подобные предложения поступают от людей, представляющихся работниками связанной с „Альфа-Групп“ компанией „Росводоканал“, — говорится в публикации.

Пожары, взрывы и рейдерские захваты: ЧП на предприятиях в Ростовской области за год
Узнать подробнее

Ранее Вишневский уже заявлял о попытках рейдерского захвата Ростовводоканала. Тогда он говорил, что намерен опубликовать сенсационную информацию.

Другой официальной информации об этом не было, она уточняется.

Читайте также:
Пожары, взрывы и рейдерские захваты: ЧП на предприятиях в Ростовской области за годГерман Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата в водоканале в РостовеРейдерский захват водоканала и надежда на каникулы без ограничений в новостях Ростова
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
Подпишитесь
Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году
Сегодня, 09:43
Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона
Сегодня, 09:50
Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область
Вчера, 16:48
В центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
Вчера, 18:11
Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами самолет Ил-22М-11
Вчера, 18:14
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
Вчера, 14:51