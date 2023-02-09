Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Он сообщил «Ъ-Юг», что ему якобы угрожают тюрьмой, если он не введет новых людей в органы управления компанией. По его словам, эти люди хотят получить корпоративный контроль над предприятием.
«Вишневский рассказал, что подобные предложения поступают от людей, представляющихся работниками связанной с „Альфа-Групп“ компанией „Росводоканал“, — говорится в публикации.
Ранее Вишневский уже заявлял о попытках рейдерского захвата Ростовводоканала. Тогда он говорил, что намерен опубликовать сенсационную информацию.
Другой официальной информации об этом не было, она уточняется.