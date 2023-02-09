Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Напомним, что дом в Кривошлыковском, 4 признали аварийным. На стенах стали увеличиваться трещины, из-за чего началось переселение людей.
Но согласились уехать не все, часть жильцов требовала ремонта здания. Все это стало предметом судебных разбирательств, но Верховный суд России отклонил жалобу жителей на признание их дома аварийным.
Теперь вопрос на эту тему задали губернатору, который неоднократно общался главой администрации города на эту тему. Он уточнил, все стороны в этом вопросе ему подтвердили, что закон нигде нарушен не был.
«Когда дома признают аварийными или предаварийными, то власти не должны рисковать жизнями людей», — уточнил губернатор.
Он напомнил ситуацию в Шахтах, когда людей выселили из аварийного дом только по решению суда. И после этого произошло обрушение.