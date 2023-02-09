rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Голубев высказался о ситуации со скандальным домом на Кривошлыковском, 4 в Ростове

9 февраля 2023, 11:52
Фото: rostov-gorod.ru
Голубев высказался о ситуации со скандальным домом на Кривошлыковском, 4 в Ростове
Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о ситуации с аварийным домом в переулке Кривошлыковский, прозвучало на пресс-конференции.

Напомним, что дом в Кривошлыковском, 4 признали аварийным. На стенах стали увеличиваться трещины, из-за чего началось переселение людей.

Но согласились уехать не все, часть жильцов требовала ремонта здания. Все это стало предметом судебных разбирательств, но Верховный суд России отклонил жалобу жителей на признание их дома аварийным.

Власти в Ростове-на-Дону заявили, что дом в Кривошлыковском перестал разрушаться
Узнать подробнее
Фото: rostov-gorod.ru

Теперь вопрос на эту тему задали губернатору, который неоднократно общался главой администрации города на эту тему. Он уточнил, все стороны в этом вопросе ему подтвердили, что закон нигде нарушен не был.

«Когда дома признают аварийными или предаварийными, то власти не должны рисковать жизнями людей», — уточнил губернатор.

Он напомнил ситуацию в Шахтах, когда людей выселили из аварийного дом только по решению суда. И после этого произошло обрушение.

Читайте также:
Власти в Ростове-на-Дону заявили, что дом в Кривошлыковском перестал разрушатьсяВ Ростове-на-Дону рассказали, что появится вместо скандального дома в Кривошлыковском
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году
Сегодня, 09:43
Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона
Сегодня, 09:50
Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область
Вчера, 16:48
В центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
Вчера, 18:11
Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами самолет Ил-22М-11
Вчера, 18:14
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
Вчера, 14:51