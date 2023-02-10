Речь идет о студентах, которые взяли образовательный кредит с господдержкой. При этом хотят сделать три условия. Учащийся должен будет подтвердить, что оплатил обучение, иметь кредит в банке, участвующем в этой программе. И учебному заведению необходимо иметь лицензию на образовательную деятельность.