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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Новый налоговый вычет может появиться для ростовских студентов

10 февраля 2023, 05:44
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, могут ввести налоговый вычет для студентов, пишут СМИ.

Речь идет о студентах, которые взяли образовательный кредит с господдержкой. При этом хотят сделать три условия. Учащийся должен будет подтвердить, что оплатил обучение, иметь кредит в банке, участвующем в этой программе. И учебному заведению необходимо иметь лицензию на образовательную деятельность.

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По информации "Экспресс-газеты", максимальную сумму расходов, для которой будет доступен вычет, хотят ограничить 200 тысячами рублей в год. В результате можно будет вернуть 26 тысяч рублей.

Отмечается, что инициатива принадлежит Минобрнауки. 

Ранее юрист рассказал, как ростовчанам раз в жизни можно получить более 200 тысяч рублей. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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