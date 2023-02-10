Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:47
Речь идет о студентах, которые взяли образовательный кредит с господдержкой. При этом хотят сделать три условия. Учащийся должен будет подтвердить, что оплатил обучение, иметь кредит в банке, участвующем в этой программе. И учебному заведению необходимо иметь лицензию на образовательную деятельность.
По информации "Экспресс-газеты", максимальную сумму расходов, для которой будет доступен вычет, хотят ограничить 200 тысячами рублей в год. В результате можно будет вернуть 26 тысяч рублей.
Отмечается, что инициатива принадлежит Минобрнауки.
Ранее юрист рассказал, как ростовчанам раз в жизни можно получить более 200 тысяч рублей.