rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

От миллиона вместо порчи избавились две жительницы Ростовской области

10 февраля 2023, 13:48
Фото: unsplash
Жительницы Ростовской области вместо порчи избавились от денег и украшений
Пенсионерки в Ростовской области отдали гадалкам порядка 900 тысяч рублей, рассказали в МВД России по региону.

В Новочеркасске задержаны две мошенницы, притворявшиеся гадалками. Женщины в декабре прошлого года обманули пенсионерку. Встретив ее на улице, злоумышленницы заявили, что обладают экстраординарными способностями и видят, что на пожилой женщине наложена порча. Избавить от нее гадалки, разумеется, могли за немалую сумму денег. Чтобы избавить от «проклятия», пенсионерка отдала им свои сбережения и ювелирные украшения. Через месяц после этого мошенницы провели аналогичный обман с другой пожилой женщиной.

Гадалка София из Волгодонска оказалась мужчиной
Узнать подробнее

Общая сумма ущерба от действий лже-гадалок составила 900 тысяч рублей. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее психолог рассказала об уловках лжеэкстрасенсов.

Читайте также:
Психолог рассказала об уловках лжеэкстрасенсовТабор остался в городе: как живут современные ростовские цыганеСоциальные сети судьбы: как работают гадалки и салоны магии в Ростове
#Алина Заярная#Преступность#Общество
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Сегодня, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Сегодня, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Сегодня, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Сегодня, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Сегодня, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Сегодня, 17:40