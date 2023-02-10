В Новочеркасске задержаны две мошенницы, притворявшиеся гадалками. Женщины в декабре прошлого года обманули пенсионерку. Встретив ее на улице, злоумышленницы заявили, что обладают экстраординарными способностями и видят, что на пожилой женщине наложена порча. Избавить от нее гадалки, разумеется, могли за немалую сумму денег. Чтобы избавить от «проклятия», пенсионерка отдала им свои сбережения и ювелирные украшения. Через месяц после этого мошенницы провели аналогичный обман с другой пожилой женщиной.