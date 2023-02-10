Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
До этого документы получили еще 70 семей из этой категории. Они позволят улучшить их жилищные условия.
«Размер земельного сертификата проиндексировали, в данный момент он составляет 530,9 тысячи рублей. Деньги можно направить на покупку жилья, строительство дома», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за счет этих средств можно погасить ипотеку. Всего в Ростовской области в списке получателей сертификатов на 2023 год числятся 796 семей.
Ранее в Ростовской области отменили мобилизацию еще двум многодетным жителям.