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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Почти 90 многодетных семей в Таганроге получили земельные сертификаты

10 февраля 2023, 11:30
Фото: unsplash
В Таганроге 86 многодетных семей стали владельцами земельных сертификатов, сообщили в городской администрации.

До этого документы получили еще 70 семей из этой категории. Они позволят улучшить их жилищные условия.

«Размер земельного сертификата проиндексировали, в данный момент он составляет 530,9 тысячи рублей. Деньги можно направить на покупку жилья, строительство дома», — сказано в сообщении.

В Ростовской области отменили мобилизацию еще двум многодетным жителям
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Отмечается, что за счет этих средств можно погасить ипотеку. Всего в Ростовской области в списке получателей сертификатов на 2023 год числятся 796 семей.

Ранее в Ростовской области отменили мобилизацию еще двум многодетным жителям.

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