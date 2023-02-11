Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Издание сообщило о том, что в последнем интервью каналу «Матч ТВ» бывший полузащитник ЦСКА и сборной России, бывший игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев объявил, что решил уйти из большого спорта еще летом прошлого года.
Мамаев рассказал, что после ухода из ФК «Химки» он получил несколько предложений, но отдал предпочтение отдыху с женой и новорожденным сыном.
«Понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — рассказал о причинах своего решения Мамаев.