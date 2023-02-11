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Бывший скандальный игрок ФК «Ростов» Мамаев завершил спортивную карьеру

11 февраля 2023, 17:40
Фото: pxhere.com
Экс-игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев объявил о решении завершить карьеру ради семьи, информацию об этом разместил портал «Телепрограмма.про».

Издание сообщило о том, что в последнем интервью каналу «Матч ТВ» бывший полузащитник ЦСКА и сборной России, бывший игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев объявил, что решил уйти из большого спорта еще летом прошлого года.

Мамаев рассказал, что после ухода из ФК «Химки» он получил несколько предложений, но отдал предпочтение отдыху с женой и новорожденным сыном.

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«Понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — рассказал о причинах своего решения Мамаев.

Напомним, что в 2021 году Павел Мамаев покинул ФК «Ростов» после череды скандалов, связанных с его личной жизнью и дракой, после которой мужчина попал в тюрьму.

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