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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

На центральных улицах в Новочеркасске 13 февраля введут ограничения движения

11 февраля 2023, 06:53
Фото: 1mi
В Новочеркасске в понедельник, 13 февраля, ограничат движение на нескольких улицах, сообщили в мэрии.

Причиной станут запланированные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города от фашистов. Водители не смогут проехать по проспекту Платовский.

Ограничения коснутся участка от Пушкинской до улицы Атаманской. Кроме того, не получится проехать по Московской от Комитетской до Платовского. Эти меры продлятся с 7 до 13 часов.

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Кроме того, с 9 до 11 часов нельзя будет ездить по нечетной стороне спуска Красного от площади Ермака до Александровской. Это затронет и четную сторону Александровской от поликлиники до спуска Красного.

Напомним, что в центре Ростова-на-Дону движение на трех улицах станет односторонним с 18 марта.

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