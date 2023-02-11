rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В центре Ростова с 11 февраля ограничили подачу отопления из-за прорыва теплотрассы

11 февраля 2023, 10:43
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону дома в центральной части города остались без отопления в субботу, 11 февраля, сообщают «Ростовские тепловые сети».

Из-за коммунальной аварий подтопило участок дороги на пересечении Чехова и Суворова. В данный момент проводятся восстановительные работы. 

Сейчас отопления нет в домах по улицам Суворова, Чехова и Большой Садовой. Задействованы две бригады для устранения аварийной ситуации.

Центр Ростова-на-Дону остался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля
Узнать подробнее

О сроках завершения ремонта пока информации нет. Сейчас температура воздуха в городе составляет минус два градуса.

Ранее центр Ростова-на-Дону оставался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля.

До этого ростовчане сообщали о ледяных салонах городских автобусов в мороз.

Читайте также:
В центре Ростова восстановлено отопление после крупного прорыва на теплотрассеЦентр Ростова-на-Дону остался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Вчера, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Вчера, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Вчера, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Вчера, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Вчера, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Вчера, 17:40