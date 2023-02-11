Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Из-за коммунальной аварий подтопило участок дороги на пересечении Чехова и Суворова. В данный момент проводятся восстановительные работы.
Сейчас отопления нет в домах по улицам Суворова, Чехова и Большой Садовой. Задействованы две бригады для устранения аварийной ситуации.
О сроках завершения ремонта пока информации нет. Сейчас температура воздуха в городе составляет минус два градуса.
Ранее центр Ростова-на-Дону оставался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля.
До этого ростовчане сообщали о ледяных салонах городских автобусов в мороз.