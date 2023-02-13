Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Фигурант собирался поставить контрафактное оборудование для Нововоронежской атомной электростанции. Речь идет о приборах радиационного контроля и спректроанализаторах.
«Обвиняемый подготовил поддельные паспорта качества. Если бы оборудование попало на АЭС, то могли произойти чрезвычайные происшествия и аварии», — сказано в сообщении.
По данному факту возбудили уголовное дело, теперь его передали в Новочеркасский городской суд. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.