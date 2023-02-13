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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Бизнесмен из Новочеркасска передал контрафактные приборы для атомной электростанции

13 февраля 2023, 10:35
Фото: Flávia Villela/Agência Brasil/CC BY SA
Бизнесмен из Новочеркасска передал контрафактные приборы для атомной электростанции
Директора компании в Новочеркасске будут судить за махинации при поставке оборудования для АЭС, сообщили в УФСБ по региону.

Фигурант собирался поставить контрафактное оборудование для Нововоронежской атомной электростанции. Речь идет о приборах радиационного контроля и спректроанализаторах.

«Обвиняемый подготовил поддельные паспорта качества. Если бы оборудование попало на АЭС, то могли произойти чрезвычайные происшествия и аварии», — сказано в сообщении.

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По данному факту возбудили уголовное дело, теперь его передали в Новочеркасский городской суд. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения. 

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей. 

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