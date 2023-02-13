Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Donday пишет, что Плотников получил ранение и спасти его не удалось. Говорится, что это якобы произошло в конце января под Артемовском.
«Тело бойца вывезли из зоны спецоперации. Его похоронят 15 февраля в Донецке», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что Плотников сидел в колонии за разбой, после чего его завербовали в ЧВК «Вагнер». Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.
Ранее стало известно, что заключенных из Ростовской области больше не будут вербовать в ЧВК «Вагнер». Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.