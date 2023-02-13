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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Плотников погиб в ходе СВО

13 февраля 2023, 14:16
Фото: Газета «Новость»
Боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Плотников погиб в ходе СВО
При выполнении боевой задачи в зоне спецоперации погиб боец из Ростовской области Виктор Плотников, сообщают СМИ.

Donday пишет, что Плотников получил ранение и спасти его не удалось. Говорится, что это якобы произошло в конце января под Артемовском.

«Тело бойца вывезли из зоны спецоперации. Его похоронят 15 февраля в Донецке», — сказано в сообщении.

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Издание пишет, что Плотников сидел в колонии за разбой, после чего его завербовали в ЧВК «Вагнер». Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.

Ранее стало известно, что заключенных из Ростовской области больше не будут вербовать в ЧВК «Вагнер». Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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