Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
СМИ написали о жительнице Батайска и ее ребенке, которые несколько дней живут без отопления на улице Нефтегорской. Говорится, что коммунальщики якобы не принимают никаких мер.
«Для проверки всех опубликованных сведений организовано проведение доследственной проверки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, по результатам будет принято процессуальное решение», — уточнили в УСКР.
Добавим, что в Батайске в данный момент температура воздуха составляет минус один градус.
Ранее в Ростове жители центра города оставались без отопления из-за аварии на теплосетях.