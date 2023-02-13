Минобороны Великобритании высказалось о важной роли Ростовской области в обеспечении устойчивости оборонительной линии российской армии на Украине. Дело в том, что через регион идут поставки строительных материалов для создания фортификационных сооружений на Донбассе. Также Ростовская область через сухопутную дорогу осуществляет обеспечение Крыма.