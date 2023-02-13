Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Минобороны Великобритании высказалось о важной роли Ростовской области в обеспечении устойчивости оборонительной линии российской армии на Украине. Дело в том, что через регион идут поставки строительных материалов для создания фортификационных сооружений на Донбассе. Также Ростовская область через сухопутную дорогу осуществляет обеспечение Крыма.
По мнению британских аналитиков, именно транспортный коридор из Ростовской области на полуостров станет следующей целью наступления ВСУ. Если эта операция окажется успешной, то Украине удастся надвое разделить российские войска. В таком случае поставки материалов, оружия и продовольствия через Ростовскую область будут прерваны.
Как пишет издание The Times, наступление ВСУ намечено на весну этого года.
Ранее США призвали своих граждан срочно покинуть Ростовскую область из-за угрозы мобилизации.