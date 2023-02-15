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Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Ростовской области стали в два раза больше производить вина с 2022 года

15 февраля 2023, 04:41
Фото: 1mi
В Ростовской области предприятия удвоили объемы производства вина в 2022 году, сообщили в правительстве региона.

В прошлом году удалось собрать 10 тысяч тонн винограда, что в два раза превысило показатели 2021 года. Объемы производства также выросли.

«В 2022 году предприятия смогли изготовить шесть миллионов бутылок. Этого удалось достичь за счет господдержки отрасли виноградарства», — сказано в сообщении.

Более 200 литров незаконного алкоголя изъяли в Ростове-на-Дону в январе
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Вместе с этим один из донских производителей розовых вин вошел в топ-10 лучших в стране. Эта информация прозвучала на совещании в правительстве региона. 

Ранее более 200 литров незаконного алкоголя изъяли в Ростове-на-Дону в январе.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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