Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В прошлом году удалось собрать 10 тысяч тонн винограда, что в два раза превысило показатели 2021 года. Объемы производства также выросли.
«В 2022 году предприятия смогли изготовить шесть миллионов бутылок. Этого удалось достичь за счет господдержки отрасли виноградарства», — сказано в сообщении.
Вместе с этим один из донских производителей розовых вин вошел в топ-10 лучших в стране. Эта информация прозвучала на совещании в правительстве региона.
Ранее более 200 литров незаконного алкоголя изъяли в Ростове-на-Дону в январе.