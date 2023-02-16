Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Портал «Город N» сообщил, что дом С. Бароновой, в котором жил Витя Черевичкин собираются включить в список ОКН областного значения. Сам дом был построен в 1930 году на улице 28-й Линии, 11/6 в Нахичевани, и теперь не только он сам станет предметом охраны, но рядом с ним также установят охранную зону, в которую войдет часть улицы и построек.
По требованиям действующего законодательства в охранной зоне нельзя будет строить капитальные сооружения — это не только здания, но и транспортные магистрали и дорожные развязки, а также вышки сотовой связи.
Напомним, Витя Черевичкин был советским подростком, который скрывал во время фашистской оккупации города голубятню, предположительно помогающую поддерживать связь с советской армией. 16-летний юноша был расстрелян за неповиновение немецким оккупантам.
Ранее стало известно, что около 800 зданий Ростова могут получить статус исторически ценных строений.