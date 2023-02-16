Портал «Город N» сообщил, что дом С. Бароновой, в котором жил Витя Черевичкин собираются включить в список ОКН областного значения. Сам дом был построен в 1930 году на улице 28-й Линии, 11/6 в Нахичевани, и теперь не только он сам станет предметом охраны, но рядом с ним также установят охранную зону, в которую войдет часть улицы и построек.