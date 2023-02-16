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Updated Сегодня, 09:13

В Ростовской области 1 марта снова проверят системы оповещения населения

16 февраля 2023, 09:11
Фото: 57.mchs.gov.ru
В Ростовской области 1 марта снова проверят системы оповещения населения
Сирены оповещения завоют в Ростовской области 1 марта и 4 октября, сообщил замминистра региональной политики Сергей Тюрин.

1 марта в Ростовской области состоится плановая проверка систем оповещения населения. Замминистра региональной политики Сергей Тюрин рассказал 161.ру, что тренировки проведут во всей России. Вторая из них запланирована на 4 октября.

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Однако чиновник уточнил, что на муниципальном уровне системы оповещения будут проверять и в другие дни, а, например, в июне и декабре пройдут областные проверки.

Ранее проверку систем оповещения 1 марта анонсировала администрация Батайска. Там рассказали, что с этим проведут учения, касающиеся реагирования на ЧС, связанных с паводком и подтоплением территорий.

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