Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
1 марта в Ростовской области состоится плановая проверка систем оповещения населения. Замминистра региональной политики Сергей Тюрин рассказал 161.ру, что тренировки проведут во всей России. Вторая из них запланирована на 4 октября.
Однако чиновник уточнил, что на муниципальном уровне системы оповещения будут проверять и в другие дни, а, например, в июне и декабре пройдут областные проверки.
Ранее проверку систем оповещения 1 марта анонсировала администрация Батайска. Там рассказали, что с этим проведут учения, касающиеся реагирования на ЧС, связанных с паводком и подтоплением территорий.