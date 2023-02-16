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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В суде прокомментировали скандал с надгробной плитой в Ростове-на-Дону

16 февраля 2023, 15:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в Пролетарский районный суд поступило необычное отправление, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Ранее Rostov.Mk написало, что один из местных жителей мог отправить в суд надгробный камень с надписями. Говорилось, что якобы на нем было требование об отводе судьи.

Издание уточняло, что мужчину не устроило назначение судьи для рассмотрения его дело о разводе и таким образом он выразил протест. Теперь эту информацию прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов.

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«В суд была доставлена посылка, содержимое которой не соответствует общепринятым формам обращений. В настоящее время посылка возвращена отправителю», — уточнили в пресс-службе.

При этом отвечать о том, было ли это надгробие, отказались.

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