Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Ранее Rostov.Mk написало, что один из местных жителей мог отправить в суд надгробный камень с надписями. Говорилось, что якобы на нем было требование об отводе судьи.
Издание уточняло, что мужчину не устроило назначение судьи для рассмотрения его дело о разводе и таким образом он выразил протест. Теперь эту информацию прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов.
«В суд была доставлена посылка, содержимое которой не соответствует общепринятым формам обращений. В настоящее время посылка возвращена отправителю», — уточнили в пресс-службе.
При этом отвечать о том, было ли это надгробие, отказались.