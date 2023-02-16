Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
По словам собеседников, качество проживания в ЖК «звездный» на Творческой в Ростове остается неизменной. Никаких значительных улучшений после публикации материала, горожане не видят.
«С движением во дворе ситуацию так и не исправили. Вроде бы реагируют на жалобы людей, но с отоплением и горячей водой у нас по-прежнему проблемы. Если смотреть образно, то, возвращаясь с работы домой, никакой разницы по улучшению качества проживания я не увидел», — делится мнением собственник квартиры на улице Творческой.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем недовольны проживающие в домах ЖК «Звездный». Люди жаловались на частую течь воды на парковке, на огромные платежи за теплоснабжение, на нехватку парковочных мест и отсутствие пожарных рукавов.
А недавно и вовсе ростовчане узнали о возможной пропаже застройщика.
Пытаясь разобраться в ситуации, RostovGazeta отправляла официальный запрос в «Донстрой» и управляющую компанию «Сокол», обслуживающую дома ЖК «Звездный». Однако ответ так и не последовал.