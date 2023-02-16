«С движением во дворе ситуацию так и не исправили. Вроде бы реагируют на жалобы людей, но с отоплением и горячей водой у нас по-прежнему проблемы. Если смотреть образно, то, возвращаясь с работы домой, никакой разницы по улучшению качества проживания я не увидел», — делится мнением собственник квартиры на улице Творческой.