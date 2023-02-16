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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Жители ЖК «Звездный» в Ростове не увидели улучшений проживания после скандала

16 февраля 2023, 13:54
Фото: читатели RostovGazeta
Жители ЖК «Звездный», который в Ростове воздвиг застройщик «Донстрой», сообщили корреспонденту RostovGazeta о том, что ситуация с улучшением условий их проживания не меняется.

По словам собеседников, качество проживания в ЖК «звездный» на Творческой в Ростове остается неизменной. Никаких значительных улучшений после публикации материала, горожане не видят.

«С движением во дворе ситуацию так и не исправили. Вроде бы реагируют на жалобы людей, но с отоплением и горячей водой у нас по-прежнему проблемы. Если смотреть образно, то, возвращаясь с работы домой, никакой разницы по улучшению качества проживания я не увидел», — делится мнением собственник квартиры на улице Творческой.

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Ранее RostovGazeta выясняла, чем недовольны проживающие в домах ЖК «Звездный». Люди жаловались на частую течь воды на парковке, на огромные платежи за теплоснабжение, на нехватку парковочных мест и отсутствие пожарных рукавов.

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А недавно и вовсе ростовчане узнали о возможной пропаже застройщика.

Пытаясь разобраться в ситуации, RostovGazeta отправляла официальный запрос в «Донстрой» и управляющую компанию «Сокол», обслуживающую дома ЖК «Звездный». Однако ответ так и не последовал.

Жители ЖК «Звездный» в Ростове рассказали о возможной пропаже застройщика
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