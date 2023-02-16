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Ростовчанин передал заявление в суд на надгробной плите в феврале

16 февраля 2023, 10:00
Фото: Adam Přívětivý/cc by sa
Ростовчанин передал заявление в суд на надгробной плите в феврале
Житель Ростова-на-Дону передал в суд заявление, написанное якобы на надгробной плите, сообщают СМИ.

Rostov.Mk сообщило, что заявление на надгробном камне могли передать в Пролетарский районный суд. Издание пишет, что истцом выступает местный житель.

«Ответчиком может быть родственница мужчины. Его не устроило то, что по делу назначили определенного судью», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что ростовчанин таким образом пытается добиться отвода судьи. В Сети появились фотографии надгробной плиты, на которой написаны претензии к сотруднику.

Официальной информации об этом не поступало. Не исключено, что это может быть провокация. 

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