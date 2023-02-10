Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова Олег Полунин. Мужчина пожаловался, что давно испытывает боли в спине. Из-за этого в 2011 году ему дали вторую группу инвалидности бессрочно.
Но, по его словам, в 2022 году Пенсионный фонд России по Ростовской области подал на него иск в суд с требованиями признать недействительной справку, выданную ФКУ ГБ «МСЭ по Ростовской области». А также взыскать с Полунина «неправомерно полученные средства» в размере более 1,7 миллиона рублей.
Пытаясь разобраться в ситуации, RostovGazeta направила официальные запросы в соответствующие организации.
Ответ из Бюро медико-социальной экспертизы поступил незамедлительно. В нем сообщалось, что сведениями об утрате архивных документов из-за пожара, специалисты не располагают.
Но, если такое произошло, человек вправе обратиться в суд для установления данного факта. Также потребуется предоставить все имеющиеся документы или копии, подтверждающие прохождение медико-социальной экспертизы.
Узнать информацию о наличии архива, подтверждающего состояние здоровья Олега Полунина, не удалось. Согласно ответу МСЭ, эти сведения являются «информацией ограниченного доступа».
Ответ из Социального фонда России по Ростовской области на момент публикации материала не последовал.
Однако к корреспонденту RostovGazeta обратился сотрудник пресс-службы СФР. Он попросил предоставить СНИЛС Полунина для идентификации его в базе данных.
Корреспондент сообщил об этом Полунину. Несколько дней ростовчанин пытался дозвониться в СФР. Но на звонок, по его словам, никто не отвечал. Необходимый документ был отправлен только сегодня. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области с 2023 года закрыли отделение Пенсионного фонда.