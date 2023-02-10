Но, по его словам, в 2022 году Пенсионный фонд России по Ростовской области подал на него иск в суд с требованиями признать недействительной справку, выданную ФКУ ГБ «МСЭ по Ростовской области». А также взыскать с Полунина «неправомерно полученные средства» в размере более 1,7 миллиона рублей.