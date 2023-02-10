rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

«Идите в суд»: Пенсионный фонд требует назад деньги с ростовчанина-инвалида

10 февраля 2023, 05:09
Фото: 1MI

Пенсионный фонд требует 1,7 млн рублей с признанного инвалидом ростовчанина

В редакцию RostovGazeta из Бюро медико-социальной экспертизы поступил ответ на официальный запрос по поводу скандальной группы инвалидности ростовчанина Олега Полунина. В нем разъяснили, что делать, если инвалида пытаются лишить группы.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова Олег Полунин. Мужчина пожаловался, что давно испытывает боли в спине. Из-за этого в 2011 году ему дали вторую группу инвалидности бессрочно.

Но, по его словам, в 2022 году Пенсионный фонд России по Ростовской области подал на него иск в суд с требованиями признать недействительной справку, выданную ФКУ ГБ «МСЭ по Ростовской области». А также взыскать с Полунина «неправомерно полученные средства» в размере более 1,7 миллиона рублей.

Пытаясь разобраться в ситуации, RostovGazeta направила официальные запросы в соответствующие организации.

«От работы отстранили, инвалидность снимают»: ростовчанин о безвыходной ситуации
Узнать подробнее

Ответ из Бюро медико-социальной экспертизы поступил незамедлительно. В нем сообщалось, что сведениями об утрате архивных документов из-за пожара, специалисты не располагают.

Но, если такое произошло, человек вправе обратиться в суд для установления данного факта. Также потребуется предоставить все имеющиеся документы или копии, подтверждающие прохождение медико-социальной экспертизы.

Узнать информацию о наличии архива, подтверждающего состояние здоровья Олега Полунина, не удалось. Согласно ответу МСЭ, эти сведения являются «информацией ограниченного доступа».

Ответ из Социального фонда России по Ростовской области на момент публикации материала не последовал.

Однако к корреспонденту RostovGazeta обратился сотрудник пресс-службы СФР. Он попросил предоставить СНИЛС Полунина для идентификации его в базе данных.

Фото: 1MI

Корреспондент сообщил об этом Полунину. Несколько дней ростовчанин пытался дозвониться в СФР. Но на звонок, по его словам, никто не отвечал. Необходимый документ был отправлен только сегодня. Информация уточняется. 

Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области с 2023 года закрыли отделение Пенсионного фонда.

Отделение Пенсионного фонда закрыли в Ростовской области с 2023 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновниковИнвалид из Таганрога ждал квартиру более десяти летНедоступная среда: житель Дона рассказал о наплевательском отношении к инвалидам
#Дарья Демидова#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Здоровье#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Гуково#Шахты
Подпишитесь
Компанию наказали за срыв сроков строительства комплекса «Юбилейный» в Ростове
Сегодня, 05:28
Психолог заявила, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса
Сегодня, 05:09
Новый налоговый вычет может появиться для ростовских студентов
Сегодня, 05:44
Василий Голубев пообещал взять на контроль ситуацию с полигоном медотходов в Батайске
Вчера, 16:07
«Хотели, но не смогли»: психолог рассказала, почему в Ростове процветает проституция
Сегодня, 05:02