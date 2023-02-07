rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Ростовской области осудили адвоката, предлагавшего клиенту подкупить суд

7 февраля 2023, 14:14
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили адвоката, предлагавшего клиенту подкупить суд
В Ростовской области вынесли приговор адвокату Сергею Гаврикову, который предлагал клиенту подкупить сотрудника районного суда 10 тысячами долларов, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

На основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ, вынесли обвинительный приговор по делу донского адвоката Сергея Гаврикова.

Оперативники установили, что Гавриков выступал защитником жительницы Матвеева-Кургана, которая обвинялась в незаконном хранении, изготовлении и перевозке наркотиков.

Мужчина предложил своей подзащитной передать взятку сотруднику Матвеево-Курганского районного суда. Общая сумма должна была составлять 10 тысяч долларов США — примерно 706 тысяч рублей на момент публикации материала, предположительно, эти средства должны были повлиять на назначение женщине наказания.

В Ростове адвоката отправили в колонию из-за попытки подкупить следователя
Узнать подробнее

Однако во время получения денег Гаврикова задержали силовики, сейчас его признали виновным в совершении покушения на мошенничество, а также присудили 1,5 года лишения свободы условно и моральную компенсацию бывшей подзащитной в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Ростове вынесли приговор адвокату, который обещал клиенту «закрыть» дело за 170 тысяч рублей.

Читайте также:
В Ростове избрали меру пресечения адвокату, ведущему резонансное дело Данилы КрасногоАдвоката Лазарева осудили в Ростове-на-Дону за обман владельца наркотиковБывшего адвоката осудили за обман преступницы на 1,2 млн рублей в Волгодонске
#Надежда Пустяк#Суд#Происшествие#Взятка#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Матвеев Курган
Подпишитесь
Многоэтажки в Ростове-на-Дону остались без тепла в мороз -5 градусов днем 7 февраля
Сегодня, 11:57
Власти в Ростове-на-Дону сообщили о ходе решения проблем с дорогами
Сегодня, 05:27
Квартирами в Ростове обеспечат водителей автобусов из Мариуполя
Сегодня, 11:52
Власти района Ростова обманули горожан с благоустройством пешеходной улицы Сержантова
Сегодня, 09:32
Прикрыть рты призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области
Сегодня, 11:01
Требовал 100 рублей: члена «парковочной мафии» задержали на рынке Темерник в Ростове
Сегодня, 10:30