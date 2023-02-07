Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
На основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ, вынесли обвинительный приговор по делу донского адвоката Сергея Гаврикова.
Оперативники установили, что Гавриков выступал защитником жительницы Матвеева-Кургана, которая обвинялась в незаконном хранении, изготовлении и перевозке наркотиков.
Мужчина предложил своей подзащитной передать взятку сотруднику Матвеево-Курганского районного суда. Общая сумма должна была составлять 10 тысяч долларов США — примерно 706 тысяч рублей на момент публикации материала, предположительно, эти средства должны были повлиять на назначение женщине наказания.
Однако во время получения денег Гаврикова задержали силовики, сейчас его признали виновным в совершении покушения на мошенничество, а также присудили 1,5 года лишения свободы условно и моральную компенсацию бывшей подзащитной в размере 20 тысяч рублей.
Ранее в Ростове вынесли приговор адвокату, который обещал клиенту «закрыть» дело за 170 тысяч рублей.