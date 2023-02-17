В Ростове студентка пожаловалась на сексуальные домогательства в автобусе №124

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В пятницу, 17 февраля, одна из ростовчанок рассказала, что после учебы ехала домой в общественном транспорте на маршруте №124, когда к ней подсел взрослый мужчина и начал прикасаться к ней, трогая ее за ногу.
Девушка рассказала, что мужчина не хотел выпускать ее с места, но в конечном итоге ей удалось пересесть, после чего девушка наблюдала за тем, как подозрительный ростовчанин поступил аналогичным образом с двумя другими юными пассажирками.
Когда все девочки отсели от опасного пассажира, он вернулся к своей первой жертве и начал нарушать ее личные границы, задавая непристойные вопросы.
«Тогда я сказала, что меня встречает папа, и ему хорошенько за такое достанется, этого он испугался, встал и вышел на следующей остановке», — рассказала пострадавшая ученица, попросив других женщин быть осторожнее и запомнить, как выглядит подозрительный мужчина. Она также попросила пассажиров быть менее равнодушными, когда они видят факты домогательств.
Ранее в Ростове пассажиры пожаловались на водителя автобуса с синдромом вахтера.