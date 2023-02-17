rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Ростове студентка пожаловалась на сексуальные домогательства в автобусе №124

17 февраля 2023, 10:59
Фото: ВК "Это Ростов!"
В Ростове студентка пожаловалась на сексуальные домогательства в автобусе №124
В Ростове девушка пожаловалась на мужчину, который сексуально домогался ее и еще двух девушек в салоне автобуса №124, об этом пострадавшая сообщила в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу, 17 февраля, одна из ростовчанок рассказала, что после учебы ехала домой в общественном транспорте на маршруте №124, когда к ней подсел взрослый мужчина и начал прикасаться к ней, трогая ее за ногу.

Девушка рассказала, что мужчина не хотел выпускать ее с места, но в конечном итоге ей удалось пересесть, после чего девушка наблюдала за тем, как подозрительный ростовчанин поступил аналогичным образом с двумя другими юными пассажирками.

Ростовчанину потребовалась медпомощь из-за поездки в автобусе днем 15 февраля
Узнать подробнее

Когда все девочки отсели от опасного пассажира, он вернулся к своей первой жертве и начал нарушать ее личные границы, задавая непристойные вопросы.

«Тогда я сказала, что меня встречает папа, и ему хорошенько за такое достанется, этого он испугался, встал и вышел на следующей остановке», — рассказала пострадавшая ученица, попросив других женщин быть осторожнее и запомнить, как выглядит подозрительный мужчина. Она также попросила пассажиров быть менее равнодушными, когда они видят факты домогательств.

Ранее в Ростове пассажиры пожаловались на водителя автобуса с синдромом вахтера.

Читайте также:
Священника из Ростовской области, который домогался к дочкам, заключили под стражуСтудентки в Ростовской области заявили о домогательствах от учителя физкультурыДепутата гордумы Азова обвинили в сексуальных домогательствах
#Происшествие#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общественный транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Владелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом
Сегодня, 09:23
Посредников в передаче взяток сотрудникам ГИБДД осудили в Ростовской области
Сегодня, 10:12
В Ростове огласили приговоры банкиру и бизнесмену, похитившим 130 млн рублей
Сегодня, 09:55
Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год
Сегодня, 09:03
Экс-сотрудника сотового оператора осудили в Ростове за продажу данных абонентов
Сегодня, 08:54
Эксперт заявил, что бабушки с подснежниками в Ростове уничтожают краснокнижные цветы
Сегодня, 08:35