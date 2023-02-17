В Ростове студентка пожаловалась на сексуальные домогательства в автобусе №124

«Тогда я сказала, что меня встречает папа, и ему хорошенько за такое достанется, этого он испугался, встал и вышел на следующей остановке», — рассказала пострадавшая ученица, попросив других женщин быть осторожнее и запомнить, как выглядит подозрительный мужчина. Она также попросила пассажиров быть менее равнодушными, когда они видят факты домогательств.