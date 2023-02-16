Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Происшествие случилось днем 15 февраля на проспекте Шолохова. Водитель автобуса Нефаз ехал в направлении 28-й Линии и не соблюдал дистанцию.
В результате ему пришлось резко затормозить, чтобы не столкнуться с машиной, находившейся впереди. Из-за этого в салоне упал 48-летний пассажир.
«Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове микроавтобус сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.