rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Ростовчанину потребовалась медпомощь из-за поездки в автобусе днем 15 февраля

16 февраля 2023, 05:47
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону поездка местного жителя в автобусе завершилась травмой, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось днем 15 февраля на проспекте Шолохова. Водитель автобуса Нефаз ехал в направлении 28-й Линии и не соблюдал дистанцию. 

В результате ему пришлось резко затормозить, чтобы не столкнуться с машиной, находившейся впереди. Из-за этого в салоне упал 48-летний пассажир. 

В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м
Узнать подробнее

«Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове микроавтобус сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Читайте также:
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-мДевятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Западном в РостовеГлава молодежного парламента Ростовской области попала в страшное ДТП под Краснодаром
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Число пострадавших от массового отравления в Ростове-на-Дону превысило 70 человек
Сегодня, 08:25
В офисе Good Food прошли обыски после отравления 70 ростовчан наборами питания
Сегодня, 08:49
Поддержавшая СВО ростовчанка Аллегрова тайно помогает солдатам домашним хлебом
Сегодня, 08:43
Обильный снегопад и мороз до -7 градусов придут в Ростов в четверг, 16 февраля
Сегодня, 06:33
Погоню со стрельбой устроили полицейские в Ростовской области
Сегодня, 08:11
Чиновники научили журналистов считать мертвых в Ростовской области
Сегодня, 08:07