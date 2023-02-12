Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Массовое ДТП произошло в Ростове 12 февраля на улице Малиновского, 58А. 40-летний водитель Lada Granta ехал по направлению 339-й Стрелковой Дивизии, однако не выдержал безопасную дистанцию и врезался с остановившейся на светофоре Toyota Corolla. В результате удара Toyota откинуло на впереди стоящую BMW.
Сообщается, что в ДТП пострадала девятилетняя пассажирка Toyota. Сейчас девочка госпитализирована в больницу. Благодаря тому, что девочка находилась в удерживающем кресле, трагических последствий удалось избежать.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее глава молодежного парламента Ростовской области попала в страшное ДТП под Краснодаром.