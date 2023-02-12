Массовое ДТП произошло в Ростове 12 февраля на улице Малиновского, 58А. 40-летний водитель Lada Granta ехал по направлению 339-й Стрелковой Дивизии, однако не выдержал безопасную дистанцию и врезался с остановившейся на светофоре Toyota Corolla. В результате удара Toyota откинуло на впереди стоящую BMW.