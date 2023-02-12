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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Девятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Западном в Ростове

12 февраля 2023, 14:54
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с участием трех машин произошло на Запданом в Ростове утром 12 февраля, сообщили в ГИБДД России по региону.
Сюжет
Дтп

Массовое ДТП произошло в Ростове 12 февраля на улице Малиновского, 58А. 40-летний водитель Lada Granta ехал по направлению 339-й Стрелковой Дивизии, однако не выдержал безопасную дистанцию и врезался с остановившейся на светофоре Toyota Corolla. В результате удара Toyota откинуло на впереди стоящую BMW.

Сообщается, что в ДТП пострадала девятилетняя пассажирка Toyota. Сейчас девочка госпитализирована в больницу. Благодаря тому, что девочка находилась в удерживающем кресле, трагических последствий удалось избежать.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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