Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Ранним утром 15 февраля дорожная авария произошла в Ростове на проспекте Шолохова, 109/2. 55-летний водитель микроавтобуса «Луидор 223 902», движущийся по маршруту «20 линия — аэропорт Платов» сбил пешехода. Им оказался 66-летний мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте.
Сообщается, что пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.
Внутри микроавтобуса находилось шесть пассажиров. Никто из них не пострадал.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Накануне водителей в Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда.