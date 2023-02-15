rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В Ростове микроавтобус сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте

15 февраля 2023, 16:19
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с участием микроавтобуса произошло в Ростове на проспекте Шолохова 15 февраля, рассказали в ГИБДД России по региону.
Сюжет
Дтп

Ранним утром 15 февраля дорожная авария произошла в Ростове на проспекте Шолохова, 109/2. 55-летний водитель микроавтобуса «Луидор 223 902», движущийся по маршруту «20 линия — аэропорт Платов» сбил пешехода. Им оказался 66-летний мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте.

Сообщается, что пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.

Внутри микроавтобуса находилось шесть пассажиров. Никто из них не пострадал.

В Ростове в массовом ДТП с переполненным автобусом №44 пострадала пенсионерка
Узнать подробнее

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Накануне водителей в Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда.

Читайте также:
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-мГлава молодежного парламента Ростовской области попала в страшное ДТП под КраснодаромВ Ростовской области в ДТП с попуткой пострадали два человека
#Дтп#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Эксперт Михайлов объяснил, почему в Ростовской области резко сокращается население
Сегодня, 12:37
«Это потеря потерь»: ростовчане потребовали уволить учителя за открытки с фашистом
Сегодня, 13:00
«Это нужно к терроризму приравнивать»: ростовчане высказались о массовом отравлении
Сегодня, 13:31
Для поддержки бойцов в зоне СВО детям в Ростовской области дали открытки с эсэсовцем
Сегодня, 12:28
В Ростовской области выросло количество исков о банкротстве граждан в 2022 году
Сегодня, 11:56
Зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей
Сегодня, 11:33