Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Строительные работы должны начаться в этом году. Уже проводили несколько конкурсов для выбора подрядчика, но никто не подал заявки.
Изначально в проект намеревались вложить до 604 миллионов рублей. Теперь стало известно, что этот показатель изменился в большую сторону.
«Стоимость строительства „вышла на миллиард рублей“. Имеющиеся ИВС в очень тяжелом положении», — пишет Donnews со ссылкой на слова Агаркова.
Известно, что комплекс построят на улице Доватора, он будет предназначен для 75 человек.
Ранее появилась информация, что сразу несколько школ начнут строить в Ростове-на-Дону в 2023 году.