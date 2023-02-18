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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Новый изолятор временного содержания обойдется Ростову-на-Дону в один миллиард рублей

18 февраля 2023, 07:57
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в строительство изолятора временного содержания могут вложить один миллиард рублей, сообщил глава регионального УМВД Олег Агарков.

Строительные работы должны начаться в этом году. Уже проводили несколько конкурсов для выбора подрядчика, но никто не подал заявки.

Изначально в проект намеревались вложить до 604 миллионов рублей. Теперь стало известно, что этот показатель изменился в большую сторону.

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«Стоимость строительства „вышла на миллиард рублей“. Имеющиеся ИВС в очень тяжелом положении», — пишет Donnews со ссылкой на слова Агаркова.

Известно, что комплекс построят на улице Доватора, он будет предназначен для 75 человек.

Ранее появилась информация, что сразу несколько школ начнут строить в Ростове-на-Дону в 2023 году.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство#Общество
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