Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Работать в центре будут врачи различного профиля, в том числе эндокринологи, терапевты, кардиологи, психотерапевты. Кроме того, можно получить помощь бариатрических хирургов.
Планируется применять методы бариатрической хирургии для лечения ожирения и его осложнений. Пациентами могут стать люди с лишним весом и диабетом в возрасте от 18 до 60 лет с индексом массы тела 40 и более кг/м2.
Добавим, что в рамках бариатрической хирургии проводятся операции для изменения пищеварительной системы. В результате пациент не сможет потреблять большое количество калорий.
После операции пациент тратит больше калорий, чем потребляет и сбрасывает вес.
Ранее хирург рассказал об опасности мужского ожирения.