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Областной центр коррекции веса с бариатрической хирургией открылся в Ростове-на-Дону

18 февраля 2023, 10:00
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону состоялось открытие областного центра коррекции веса, сообщили в правительстве региона.

Работать в центре будут врачи различного профиля, в том числе эндокринологи, терапевты, кардиологи, психотерапевты. Кроме того, можно получить помощь бариатрических хирургов.

Планируется применять методы бариатрической хирургии для лечения ожирения и его осложнений. Пациентами могут стать люди с лишним весом и диабетом в возрасте от 18 до 60 лет с индексом массы тела 40 и более кг/м2.

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Добавим, что в рамках бариатрической хирургии проводятся операции для изменения пищеварительной системы. В результате пациент не сможет потреблять большое количество калорий.  

После операции пациент тратит больше калорий, чем потребляет и сбрасывает вес. 

Ранее хирург рассказал об опасности мужского ожирения.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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