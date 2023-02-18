Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В результате система сможет распознавать номера грузовиков, которые въезжают в город под запрещающие знаки. Для реализации проекта подготовили необходимые документы.
Провести все работы планируется в 2023 году. Еще два миллиона рублей потратят на модернизацию четырех светофоров, у них появятся голосовое и звуковое сопровождение.
Всего в этом году в городе улучшат 53 светофорных объекта.
Ранее сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.