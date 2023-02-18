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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:32

В Ростове на совершенствование всей системы фотовидеофиксации потратят 7,9 млн рублей

18 февраля 2023, 08:23
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону направят 7,9 миллиона рублей на улучшение системы фотовидеофиксации, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В результате система сможет распознавать номера грузовиков, которые въезжают в город под запрещающие знаки. Для реализации проекта подготовили необходимые документы. 

Провести все работы планируется в 2023 году. Еще два миллиона рублей потратят на модернизацию четырех светофоров, у них появятся голосовое и звуковое сопровождение.

Ростовчане заявили об опасном для водителей и пассажиров светофоре
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Всего в этом году в городе улучшат 53 светофорных объекта. 

Ранее сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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