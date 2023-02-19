Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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В субботу, 18 февраля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в городе дали старт работам по инвентаризации муниципального жилого фонда.
В ходе инвентаризации власти собираются уточнить информацию о жильцах муниципальных квартир, характеристиках объектов недвижимости, а также проверят сведения технических паспортов.
Вместе с этим МКУ «УЖКХ» районов Ростова собираются заключить договоры соцнайма с теми жильцами, которые были заселены в муниципальные квартиры по решению органов власти, но без заключения письменного договора.
«Инвентаризация, в том числе, необходима для оценки состояния квартир и их дальнейшего ремонта», — уточнил сити-менеджер.
Ранее стало известно, что застройщик огромного ЖК на Таганрогской передаст Ростову-на-Дону более 680 квартир в муниципальную собственность.