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В Ростове начали инвентаризацию муниципального жилья в феврале 2023 года

19 февраля 2023, 05:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове проведут работы по инвентаризации муниципальных квартир и заключения договоров соцнайма с жильцами, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В субботу, 18 февраля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в городе дали старт работам по инвентаризации муниципального жилого фонда.

В ходе инвентаризации власти собираются уточнить информацию о жильцах муниципальных квартир, характеристиках объектов недвижимости, а также проверят сведения технических паспортов.

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Вместе с этим МКУ «УЖКХ» районов Ростова собираются заключить договоры соцнайма с теми жильцами, которые были заселены в муниципальные квартиры по решению органов власти, но без заключения письменного договора.

«Инвентаризация, в том числе, необходима для оценки состояния квартир и их дальнейшего ремонта», — уточнил сити-менеджер.

Ранее стало известно, что застройщик огромного ЖК на Таганрогской передаст Ростову-на-Дону более 680 квартир в муниципальную собственность.

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