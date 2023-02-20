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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Лжеаптекари пытаются спасти мужскую потенцию жителей Ростовской области

20 февраля 2023, 14:46
Фото: 1MI

Препаратами для потенции торговали 70% закрытых в Ростове сайтов

В Ростовской области Росздравнадзор с начала года чаще всего закрывал сайты с так называемыми мужскими аптеками, сообщили в ведомстве.

Всего за полтора месяца заблокировали 200 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства. Чаще всего это были таблетки для потенции, препараты от диабета и онкологии.

«При этом интерес лжеаптекарей усилился к мужской аудитории. Около 70% заблокированных сайтов торговали Виагрой, Левитрой и Сиалисом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее эти препараты были на третьем месте по популярности. 

До этого в Ростовской области заблокировали 30 сайтов по продаже лекарств для диабетиков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Сайт
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