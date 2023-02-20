Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Всего за полтора месяца заблокировали 200 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства. Чаще всего это были таблетки для потенции, препараты от диабета и онкологии.
«При этом интерес лжеаптекарей усилился к мужской аудитории. Около 70% заблокированных сайтов торговали Виагрой, Левитрой и Сиалисом», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее эти препараты были на третьем месте по популярности.
До этого в Ростовской области заблокировали 30 сайтов по продаже лекарств для диабетиков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.