«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. А по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей», — заявил глава государства.