rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Максимальную сумму налогового вычета увеличат для жителей в Ростовской области

21 февраля 2023, 11:20
Фото: unsplash
Максимальную сумму налогового вычета увеличат для жителей в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, увеличат размер социального налогового вычета по различным расходам, сообщил президент России Владимир Путин.

Это прозвучало во время обращения к Федеральному собранию.

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. А по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что с 1 февраля проиндексировали маткапитал. Это было сделано на величину фактической инфляции — на 11,9%.

Депутаты РО предложили доработать порядок выплат семьям пострадавших на производстве
Узнать подробнее

Жители новых регионов РФ, у которых дети родились с 2007 года, также могут получить маткапитал. Получается с момента запуска программы.

Путин добавил, что будут увеличивать и минимальный размер оплаты труда. В 2024 году он должен вырасти на 18,5% и составит более 19 тысяч.

Ранее президент заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.

Читайте также:
Депутаты РО предложили доработать порядок выплат семьям пострадавших на производствеЛишившейся голоса пациентке из Ростовской области выплатили 1 тысячу рублей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Выплаты#Налоговый вычет
Подпишитесь
Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад
Сегодня, 09:45
Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами
Сегодня, 09:35
Пролетарский район Ростова возглавил Михаил Васильев
Сегодня, 09:34
Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону, но обещала показать справку
Вчера, 14:21
Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
Вчера, 13:33
Противников строительства Западной хорды в Ростове уличили во лжи
Сегодня, 12:57