Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Это прозвучало во время обращения к Федеральному собранию.
«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. А по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей», — заявил глава государства.
Он также напомнил, что с 1 февраля проиндексировали маткапитал. Это было сделано на величину фактической инфляции — на 11,9%.
Жители новых регионов РФ, у которых дети родились с 2007 года, также могут получить маткапитал. Получается с момента запуска программы.
Путин добавил, что будут увеличивать и минимальный размер оплаты труда. В 2024 году он должен вырасти на 18,5% и составит более 19 тысяч.
Ранее президент заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.