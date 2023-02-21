Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По его словам, нужно стимулировать приток сбережений граждан в сферу инвестиций. Он попросил ускорить внесение в Госдуму законопроектов, чтобы запустить соответствующую госпрограмму.
«Нужно сделать дополнительные условия для людей, чтобы они вкладывали деньги и зарабатывали внутри страны. Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления», — отметил президент.
Он добавил, что следует применить механизм, аналогичный тому, что действует при страховании вкладов. Все они застрахованы на 1,4 миллиона рублей.
Что касается пенсионных накоплений, то их хотят страховать на 2,8 миллиона.
Ранее Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.