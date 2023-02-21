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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:33

Пенсионные накопления жителей в Ростовской области застрахуют на 2,8 миллиона рублей

21 февраля 2023, 10:31
Фото: Comrade King/cc by sa/flickr.com
Пенсионные накопления жителей в Ростовской области застрахуют на 2,8 миллиона рублей
Жители России, в том числе Ростовской области, получат гарантии сохранности добровольных пенсионных накоплений, сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, нужно стимулировать приток сбережений граждан в сферу инвестиций. Он попросил ускорить внесение в Госдуму законопроектов, чтобы запустить соответствующую госпрограмму.

«Нужно сделать дополнительные условия для людей, чтобы они вкладывали деньги и зарабатывали внутри страны. Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления», — отметил президент.

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Он добавил, что следует применить механизм, аналогичный тому, что действует при страховании вкладов. Все они застрахованы на 1,4 миллиона рублей.

Что касается пенсионных накоплений, то их хотят страховать на 2,8 миллиона.

Ранее Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.

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