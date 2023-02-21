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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Ростов из Макеевки этапируют школьницу, подозреваемую в работе на СБУ

21 февраля 2023, 13:57
Фото: unsplash.com
В Ростов из ДНР этапируют несовершеннолетнюю наводчицу, подозреваемую в работе на СБУ
В Ростовскую область перевезут подростка, подозреваемую в сборе информации для СБУ, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Во вторник, 21 февраля, стало известно решение макеевского суда, согласно которому в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области собираются перевести несовершеннолетнюю жительницу Донбасса. Подростка подозревают в сборе информации о местах дислокации российских военных, которые в дальнейшем несовершеннолетняя отправляла ВСУ и СБУ вместе с привязкой к местности.

Ростовский эксперт заявил, что удар по мобилизованным в Макеевке нанесли по наводке
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По словам информатора, девушка подкрепляла свои сообщения призывами нанести удар по указанным ею координатам.

Официальной информации об этом не поступало. Она уточняется.

Напомним, ранее эксперт утверждал, что артиллерийский удар по месту размещения военных в Макеевке нанесли по наводке.

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