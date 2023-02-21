В Ростов из ДНР этапируют несовершеннолетнюю наводчицу, подозреваемую в работе на СБУ

Во вторник, 21 февраля, стало известно решение макеевского суда, согласно которому в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области собираются перевести несовершеннолетнюю жительницу Донбасса. Подростка подозревают в сборе информации о местах дислокации российских военных, которые в дальнейшем несовершеннолетняя отправляла ВСУ и СБУ вместе с привязкой к местности.