В Ростов из ДНР этапируют несовершеннолетнюю наводчицу, подозреваемую в работе на СБУ

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Во вторник, 21 февраля, стало известно решение макеевского суда, согласно которому в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области собираются перевести несовершеннолетнюю жительницу Донбасса. Подростка подозревают в сборе информации о местах дислокации российских военных, которые в дальнейшем несовершеннолетняя отправляла ВСУ и СБУ вместе с привязкой к местности.
По словам информатора, девушка подкрепляла свои сообщения призывами нанести удар по указанным ею координатам.
Официальной информации об этом не поступало. Она уточняется.
Напомним, ранее эксперт утверждал, что артиллерийский удар по месту размещения военных в Макеевке нанесли по наводке.