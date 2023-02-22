Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В мае 2022 года адвокат получил три миллиона рублей от женщины, которая пыталась помочь своему сожителю. Он пообещал отдать деньги следователю за изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Первоначально возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве. Но после его переквалифицировали на «Мошенничество».
Теперь Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам и четырем месяцам заключения в колонии общего режима. Это решение вступило в законную силу.
Добавим, что следователь уволился по собственному желанию.
Ранее молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег.