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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Адвоката Сергея Рыбаса осудили за обман ростовчанки на 3 млн рублей

22 февраля 2023, 10:37
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор адвокату Сергею Рыбасу за махинации на крупную сумму, сообщили в региональном УФСБ.

В мае 2022 года адвокат получил три миллиона рублей от женщины, которая пыталась помочь своему сожителю. Он пообещал отдать деньги следователю за изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Первоначально возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве. Но после его переквалифицировали на «Мошенничество».

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Теперь Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам и четырем месяцам заключения в колонии общего режима. Это решение вступило в законную силу.

Добавим, что следователь уволился по собственному желанию.

Ранее молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег.

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