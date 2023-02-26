Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Telegram-канал «Ростовская телега» опубликовал видео, на котором очевидцы снимают внутренний двор по адресу улица Немировича-Данченко, 76/4. Единственное, что отличает его от всех остальных — это бурлящий фонтан нечистот, бьющий из-под земли, заливая дорогу рядом с детским садом №58 фекалиями.
Портал 161.py сообщил, что ремонтная бригада уже выехала на место аварии, чтобы устранить прорыв.
Ростовчане же посочувствовали жильцам улицы, заметив, что подобные ситуации неприемлемы.
«Вот уж действительно речка-вонючка, сочувствую жильцам», — прокомментировала одна из ростовчанок.
«Зато платить будем еще больше. Нынешней оплаты недостаточно, чтоб все содержалось в нормальном состоянии», — сообщили горожане.
Ранее в Ростове восстановили крупные прорыв на теплотрассе.