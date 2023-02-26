Telegram-канал «Ростовская телега» опубликовал видео, на котором очевидцы снимают внутренний двор по адресу улица Немировича-Данченко, 76/4. Единственное, что отличает его от всех остальных — это бурлящий фонтан нечистот, бьющий из-под земли, заливая дорогу рядом с детским садом №58 фекалиями.