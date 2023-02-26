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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

В Октябрьском районе Ростова забил гейзер из фекалий 26 февраля

26 февраля 2023, 18:19
Фото: Telegram-канал “Ростовская телега”
В Ростове прорыв канализации затопил нечистотами улицу Немировича-Данченко, об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Telegram-канал «Ростовская телега» опубликовал видео, на котором очевидцы снимают внутренний двор по адресу улица Немировича-Данченко, 76/4. Единственное, что отличает его от всех остальных — это бурлящий фонтан нечистот, бьющий из-под земли, заливая дорогу рядом с детским садом №58 фекалиями.

Портал 161.py сообщил, что ремонтная бригада уже выехала на место аварии, чтобы устранить прорыв.

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Ростовчане же посочувствовали жильцам улицы, заметив, что подобные ситуации неприемлемы.

«Вот уж действительно речка-вонючка, сочувствую жильцам», — прокомментировала одна из ростовчанок.

«Зато платить будем еще больше. Нынешней оплаты недостаточно, чтоб все содержалось в нормальном состоянии», — сообщили горожане.

Ранее в Ростове восстановили крупные прорыв на теплотрассе.

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