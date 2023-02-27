Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В списке есть имя Владимира Окунева, человек с таким именем является главой Минтранса региона. Кроме того, в перечне оказался Максим Папушенко, который может быть главой донского Минэкономразвития.
Этим двум людям запретили въезд на Украину, эти меры продлятся 50 лет. Кроме того, будут заблокированы все их возможные активы в этой стране.
Сам указ подписали 26 февраля.
Ранее экс-начальник штаба ЮВО в Ростове Теплинский попал под санкции Евросоюза с 25 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.