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Published Сегодня, 10:11

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Двум ростовским министрам запретили въезд на Украину с 26 февраля

27 февраля 2023, 10:11
Фото: /rostov.er.ru
Имена двух министров в Ростовской области оказались в новом санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского, говорится в его указе.

В списке есть имя Владимира Окунева, человек с таким именем является главой Минтранса региона. Кроме того, в перечне оказался Максим Папушенко, который может быть главой донского Минэкономразвития. 

Этим двум людям запретили въезд на Украину, эти меры продлятся 50 лет. Кроме того, будут заблокированы все их возможные активы в этой стране.

Зеленский ввел санкции против чиновников из Ростовской области с 26 февраля
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Сам указ подписали 26 февраля. 

Ранее экс-начальник штаба ЮВО в Ростове Теплинский попал под санкции Евросоюза с 25 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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