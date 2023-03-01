Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
«Ростов официальный» со ссылкой на властей города сообщает, что в городе отремонтируют аварийный балкон на проспекте Буденновском, 12. Штукатурка с него сыпалась прямо на голову прохожих.
Однако к самим восстановительным работам преступят лишь в мае этого года.
Власти считают, что своевременно отреагировали на проблему, так как уже огородили опасный участок специальной лентой, а неустойчивые элементы балкона устранили.
Напомним, ранее ростовчане жаловались, что, помимо штукатурки, со здания на Буденновском, 12 падают кирпичи. Местные жители посетовали, что управляющая компания не следит за домом. Некоторые посоветовали обратиться за помощью к промышленным альпинистам.