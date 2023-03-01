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Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Власти пообещали отреставрировать осыпающийся на головы людей балкон в центре города

1 марта 2023, 17:39
Фото: Социальные сети
Осыпающийся балкон на Буденновском в Ростове отремонтируют в мае
В мае в Ростове начнут восстанавливать осыпающийся на Буденновском проспекте балкон, рассказали власти.

«Ростов официальный» со ссылкой на властей города сообщает, что в городе отремонтируют аварийный балкон на проспекте Буденновском, 12. Штукатурка с него сыпалась прямо на голову прохожих.

Однако к самим восстановительным работам преступят лишь в мае этого года.

Ростовчане заявили о падающих кирпичах с фасада здания на Буденновском
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Власти считают, что своевременно отреагировали на проблему, так как уже огородили опасный участок специальной лентой, а неустойчивые элементы балкона устранили.

Напомним, ранее ростовчане жаловались, что, помимо штукатурки, со здания на Буденновском, 12 падают кирпичи. Местные жители посетовали, что управляющая компания не следит за домом. Некоторые посоветовали обратиться за помощью к промышленным альпинистам.

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