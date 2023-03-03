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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Бизнесмена из Новочеркасска наказали за размещенный на улице флаг Украины

3 марта 2023, 05:53
Фото: 1mi
В Ростовской области привлекли к ответственности бизнесмена, который всем показывал флаг Украины, сообщили в УФСБ по региону.

Предприниматель Сергей Петренко разместил флаг Украины с одним из лозунгов. Его было видно всем остальным. В результате мужчину привлекли к административной ответственности.

Новочеркасский городской суд оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей.

В Шахтах 70-летнюю пенсионерку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тысяч рублей
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Кроме того, по этой же статье в городе наказали студента. Он положительно высказывался о нацформированиях и угрожал людям, поддерживающим российских бойцов. Ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Шахтах 70-летнюю пенсионерку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тысяч рублей.

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