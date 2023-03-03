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Published Сегодня, 05:53
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Предприниматель Сергей Петренко разместил флаг Украины с одним из лозунгов. Его было видно всем остальным. В результате мужчину привлекли к административной ответственности.
Новочеркасский городской суд оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей.
Кроме того, по этой же статье в городе наказали студента. Он положительно высказывался о нацформированиях и угрожал людям, поддерживающим российских бойцов. Ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в Шахтах 70-летнюю пенсионерку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тысяч рублей.