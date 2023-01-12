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В Шахтах 70-летнюю пенсионерку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тысяч рублей

Сегодня, 12:48
Фото: mil.ru
В Шахтах пенсионерку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тысяч рублей
В Ростовской области пенсионерку из Шахт оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации в сети «ВКонтакте», сведения об этом появились в картотеке дел Шахтинского городского суда.

23 декабря 2022 года суд выпустил постановление, согласно которому 71-летняя жительница Шахт публиковала на своей странице в сети «ВКонтакте» материалы, которые, по оценкам экспертизы, были направлены на дискредитацию действий российских военных, а также главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в том числе, оценка его личности и качеств.

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Подобная деятельность совершалась в период с 16 мая по 21 сентября 2022 года, и суд признал вину женщины полностью доказанной. 

Пенсионерка не смогла присутствовать на слушании из-за плохого самочувствия, и ей назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. 

Ранее полиция оправдала депутата Наталью Оськину, несправедливо обвиненную в дискредитации военнослужащих  РФ.

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