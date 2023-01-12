23 декабря 2022 года суд выпустил постановление, согласно которому 71-летняя жительница Шахт публиковала на своей странице в сети «ВКонтакте» материалы, которые, по оценкам экспертизы, были направлены на дискредитацию действий российских военных, а также главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в том числе, оценка его личности и качеств.
Подобная деятельность совершалась в период с 16 мая по 21 сентября 2022 года, и суд признал вину женщины полностью доказанной.
Пенсионерка не смогла присутствовать на слушании из-за плохого самочувствия, и ей назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
Ранее полиция оправдала депутата Наталью Оськину, несправедливо обвиненную в дискредитации военнослужащих РФ.