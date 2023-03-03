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Ростовская область откроет офисы присутствия как минимум в пяти дружественных странах

3 марта 2023, 06:37
Фото: Natnael Tadele/cc by sa/wikimedia.org
Ростовская область откроет офисы присутствия как минимум в пяти дружественных странах
Ростовская область собирается открыть офисы присутствия в пяти дружественных странах, об этом рассказал министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Глава Минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко напомнил, что значимая часть инвестиционного послания губернатора касалась поисков новых рынков сбыта и продвижения продукции региона.

Ростовская область собирается открыть офисы присутствия в Китае, Индии и Турции
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«Для этого нами будет реализованы три специальных проекта. Первый — это создание целой сети офисов присутствия Ростовской области в дружественных нам странах, в первую очередь — это Турция, Аргентина, Индия, африканские страны[прим. редакции — имелась ввиду Эфиопия], Вьетнам», — рассказал Максим Папушенко, добавив, что регион также планирует создать центры компетенций и уже запустил проект — новую цифровую платформу Ростов Экспо Диджитал, помогающий донским компаниям продвигать товары и услуги.

Ранее стало известно, сколько заводов планируют построить в Новочеркасске к 2028 году

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