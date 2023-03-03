Ростовская область откроет офисы присутствия как минимум в пяти дружественных странах

«Для этого нами будет реализованы три специальных проекта. Первый — это создание целой сети офисов присутствия Ростовской области в дружественных нам странах, в первую очередь — это Турция, Аргентина, Индия, африканские страны[прим. редакции — имелась ввиду Эфиопия], Вьетнам», — рассказал Максим Папушенко, добавив, что регион также планирует создать центры компетенций и уже запустил проект — новую цифровую платформу Ростов Экспо Диджитал, помогающий донским компаниям продвигать товары и услуги.