Ростовская область откроет офисы присутствия как минимум в пяти дружественных странах

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Глава Минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко напомнил, что значимая часть инвестиционного послания губернатора касалась поисков новых рынков сбыта и продвижения продукции региона.
«Для этого нами будет реализованы три специальных проекта. Первый — это создание целой сети офисов присутствия Ростовской области в дружественных нам странах, в первую очередь — это Турция, Аргентина, Индия, африканские страны[прим. редакции — имелась ввиду Эфиопия], Вьетнам», — рассказал Максим Папушенко, добавив, что регион также планирует создать центры компетенций и уже запустил проект — новую цифровую платформу Ростов Экспо Диджитал, помогающий донским компаниям продвигать товары и услуги.
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