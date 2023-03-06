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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В «Агромолле» сообщили, что могло стать настоящей причиной протестов под Ростовом

6 марта 2023, 13:43
Фото: 1MI
Сотрудник администрации «Агромолла» назвал настоящую причину протестов на Дону
В Ростовской области на рынке «Агромолл» изменилась структура оплаты за торговые точки, в чем не разобрались некоторые бизнесмены, сообщил RostovGazeta сотрудник администрации комплекса, пожелавший не называть свое имя.

Ранее на рынке произошла забастовка из-за заявлений продавцов, что они недовольны новыми тарифами. В результате представители рынка провели с ними переговоры и объяснили изменения.

«На рынке сохранились тарифы, которые были ранее. Поменялась структура оплаты, в том числе из-за необходимости вести учет и контролировать въезд с точки зрения безопасности и налогового учета», — рассказал собеседник.

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Он добавил, что тарифы, которые распространяют в Интернете, не больше тех, что были ранее. По его словам, часть предпринимателей не разобралась в произошедшем.

Собеседник рассказал, что продавцам объяснили новые правила во время встречи.

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