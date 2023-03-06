Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Ранее на рынке произошла забастовка из-за заявлений продавцов, что они недовольны новыми тарифами. В результате представители рынка провели с ними переговоры и объяснили изменения.
«На рынке сохранились тарифы, которые были ранее. Поменялась структура оплаты, в том числе из-за необходимости вести учет и контролировать въезд с точки зрения безопасности и налогового учета», — рассказал собеседник.
Он добавил, что тарифы, которые распространяют в Интернете, не больше тех, что были ранее. По его словам, часть предпринимателей не разобралась в произошедшем.
Собеседник рассказал, что продавцам объяснили новые правила во время встречи.