Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Таможенники досмотрели прибывший из Литвы товар. Речь шла о сладостях китайского и турецкого производства, в том числе леденцах, шоколадных драже и конфетах.
В этой партии находилась жевательная резинка, которая похожа на продукцию Turbo. В результате выпуск продукции приостановили.
Таможенники сделали запрос правообладателю, который подтвердил, что эти товары являются контрафактными. В результате завели дело об административном правонарушении.
Всего изъяли 12 тысяч жевательных резинок.
Напомним, что Юг России стал лидером по количеству контрафакта в 2022 году.