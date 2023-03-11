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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Ростовской области изъяли 12 тыс контрафактных жевательных резинок Turbo

11 марта 2023, 07:18
Фото: 1mi
В Ростовской области изъяли крупную партию жевательной резинки, которая является контрафактной, сообщает Южное таможенное управление.

Таможенники досмотрели прибывший из Литвы товар. Речь шла о сладостях китайского и турецкого производства, в том числе леденцах, шоколадных драже и конфетах.

В этой партии находилась жевательная резинка, которая похожа на продукцию Turbo. В результате выпуск продукции приостановили.

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Таможенники сделали запрос правообладателю, который подтвердил, что эти товары являются контрафактными. В результате завели дело об административном правонарушении.

Всего изъяли 12 тысяч жевательных резинок.

Напомним, что Юг России стал лидером по количеству контрафакта в 2022 году.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие#Илья Протвинов
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