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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Власти в Ростовской области прокомментировали ограничения на въезд и выезд в Донбасс

11 марта 2023, 07:38
Фото: 1mi
В Ростовской области новый указ губернатора Василия Голубева позволит упорядочить правила пересечения границ с ЛНР и ДНР, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что глава региона подписал соответствующий указ 9 марта. Согласно новому документу, попасть из донского региона в Донбасс можно через несколько пунктов пропуска.

По информации властей, документ поможет уменьшить число вопросов, связанных с пересечением границ. Во время подготовки этих мер учитывали опыт других субъектов, в том числе Белгородской области.

В РО упорядочили правила пересечения административной границы с ЛДНР
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«Решение о разработке документа приняли по результатам заседания оперштаба региона. В этом указе содержится исчерпывающий перечень пунктов пропуска», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в донском регионе восстановят 23 дороги к сухопутному коридору в Крым. С подробным материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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