Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:45
Напомним, что глава региона подписал соответствующий указ 9 марта. Согласно новому документу, попасть из донского региона в Донбасс можно через несколько пунктов пропуска.
По информации властей, документ поможет уменьшить число вопросов, связанных с пересечением границ. Во время подготовки этих мер учитывали опыт других субъектов, в том числе Белгородской области.
«Решение о разработке документа приняли по результатам заседания оперштаба региона. В этом указе содержится исчерпывающий перечень пунктов пропуска», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в донском регионе восстановят 23 дороги к сухопутному коридору в Крым. С подробным материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.