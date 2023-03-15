Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Она опровергла информацию о демонтаже указателей. Они есть на большинстве остановок в городе, которых насчитывается 1,2 тысячи.
Работы по монтажу табличек проводили в 2019 году в рамках заключенного контракта. А в прошлом году проверили состояние остановок.
«Оказалось, что часть указателей находится в неудовлетворительном состоянии. Содержит неактуальную информацию, повреждена или уничтожена вандалами», — уточнила Петрова.
Она добавила, что до 1 августа таблички обновят.
Ранее появилась информация, что в Ростове с 1 апреля начнут массово штрафовать водителей, паркующихся на остановках.