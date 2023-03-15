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Новые указатели появятся на остановках в Ростове-на-Дону до 1 августа

15 марта 2023, 08:41
Фото: rostov-gorod.ru
Новые указатели появятся на остановках в Ростове-на-Дону до 1 августа
В Ростове-на-Дону на остановочных комплексах появятся новые информационные указатели, сообщила в соцсетях пресс-секретарь горадминистрации Мария Петрова.

Она опровергла информацию о демонтаже указателей. Они есть на большинстве остановок в городе, которых насчитывается 1,2 тысячи.

Работы по монтажу табличек проводили в 2019 году в рамках заключенного контракта. А в прошлом году проверили состояние остановок.

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«Оказалось, что часть указателей находится в неудовлетворительном состоянии. Содержит неактуальную информацию, повреждена или уничтожена вандалами», — уточнила Петрова.

Она добавила, что до 1 августа таблички обновят.

Ранее появилась информация, что в Ростове с 1 апреля начнут массово штрафовать водителей, паркующихся на остановках.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Остановки#Илья Протвинов
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