Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Напомним, что президент за день побывал в Мариуполе и Ростове, в донской столице он посетил штаб спецоперации. Там главе государства доложили о текущей обстановке в зоне СВО.
Царев считает, что Мариуполь может стать вторым Грозным в плане быстрого восстановления территорий. По его словам, сама поездка главы государства говорит о том, что статус этих территорий определен и Россия их никому не отдаст.
«Исходя из того, что после Мариуполя президент поехал в Ростов-на-Дону, к наступлению ВСУ наши готовятся самым серьезным образом», — предположил эксперт.
Расширенный материал о визите главы государства в донской регион читайте по ссылке.