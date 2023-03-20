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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Эксперты раскрыли причину неожиданного визита Путина в Ростов-на-Дону после Мариуполя

20 марта 2023, 14:06
Фото: kremlin.ru
Эксперты раскрыли причину неожиданного визита Путина в Ростов-на-Дону после Мариуполя
Председатель парламента Новороссии Олег Царев прокомментировал визит президента Владимира Путина в Ростов-на-Дону после Мариуполя, говорится на его странице в соцсетях.

Напомним, что президент за день побывал в Мариуполе и Ростове, в донской столице он посетил штаб спецоперации. Там главе государства доложили о текущей обстановке в зоне СВО.

Царев считает, что Мариуполь может стать вторым Грозным в плане быстрого восстановления территорий. По его словам, сама поездка главы государства говорит о том, что статус этих территорий определен и Россия их никому не отдаст.

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«Исходя из того, что после Мариуполя президент поехал в Ростов-на-Дону, к наступлению ВСУ наши готовятся самым серьезным образом», — предположил эксперт.

Расширенный материал о визите главы государства в донской регион читайте по ссылке.

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