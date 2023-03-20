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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Жители Ростовской области заявили об ужасной вони из-за отходов в пруду

20 марта 2023, 05:26
Фото: 1mi
Во 2-м поселке Орджоникидзе Ростова-на-Дону появился неприятный запах из-за загрязнения пруда, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, на улице Зои Космодемьянской неизвестные сливают нечистоты в Можайский пруд, из-за чего он уже поменял цвет. Вода, в которой лежат покрышки и другой мусор, стала мутной и имеет различные оттенки.

«Как видно по цвету пруда, слили уже много. Вонь стоит ужасная», — пожаловались местные жители.

В Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за воды с бактериями
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Пользователи в комментариях написали, что нужно обращаться в прокуратуру для принятия соответствующих мер. Другие считают, что поможет обращение в Минприроды региона.

«Такие красивые места портят», — пишут ростовчане в комментариях.

Ранее в Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за воды с бактериями.

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