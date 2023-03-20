Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По их словам, на улице Зои Космодемьянской неизвестные сливают нечистоты в Можайский пруд, из-за чего он уже поменял цвет. Вода, в которой лежат покрышки и другой мусор, стала мутной и имеет различные оттенки.
«Как видно по цвету пруда, слили уже много. Вонь стоит ужасная», — пожаловались местные жители.
Пользователи в комментариях написали, что нужно обращаться в прокуратуру для принятия соответствующих мер. Другие считают, что поможет обращение в Минприроды региона.
«Такие красивые места портят», — пишут ростовчане в комментариях.
Ранее в Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за воды с бактериями.